Эрдоган предложил Путину посредничество в переговорах с Зеленским

Об этом сообщает Anadolu .

По словам спикера президента Турции Ибрагима Калина, Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, повторил, что Анкара готова стать посредником в переговорах РФ с Украиной.

"Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря положительным отношениям и с Москвой, и с Киевом, принять меры по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют таких конструктивных связей с Россией, и в этом смысл Турция выгодно отличается", - сказал Калин.

Он добавил, что Турция и лично Эрдоган готовы сыграть роль, чтобы направить процесс в верное русло.

"Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что приведет к снижению напряженности", - отметил Калин.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.

В пятницу, 3 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсудили, в частности, Украину.

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