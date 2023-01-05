Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

Согласно сообщению, лидеры двух стран обсуждали турецко-российские отношения, особенно энергетические, а также войну в Украине и ситуацию в Сирии.

Эрдоган напомнил об уже достигнутых успехах, в частности, открытии "зернового коридора", обмене пленными и инициативе относительно безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

"Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", – пишет канцелярия турецкого президента.

Стоит отметить, что Эрдоган неоднократно предлагал себя как посредника в разрешении конфликта между РФ и Украиной.

В Энергоатоме сомневаются , что МАГАТЭ сможет взять под контроль Запорожскую АЭС, идея создания безопасной зоны кажется гендиректору компании Котину нереалистичной.