Эрдоган позвонил Путину: призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры
Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры
Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.
Согласно сообщению, лидеры двух стран обсуждали турецко-российские отношения, особенно энергетические, а также войну в Украине и ситуацию в Сирии.
Эрдоган напомнил об уже достигнутых успехах, в частности, открытии "зернового коридора", обмене пленными и инициативе относительно безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", – пишет канцелярия турецкого президента.
Стоит отметить, что Эрдоган неоднократно предлагал себя как посредника в разрешении конфликта между РФ и Украиной.
- В Энергоатоме сомневаются , что МАГАТЭ сможет взять под контроль Запорожскую АЭС, идея создания безопасной зоны кажется гендиректору компании Котину нереалистичной.
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