Эрдоган пожаловался на флаги "цветов ЛГБТ" в зале ООН

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Эрдоган хотел поговорить по этому поводу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

"Одна из проблем, которая меня больше всего беспокоит... это то, что, заходя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на лестнице и в других местах", - сказал он.

Некоторые дипломаты ООН предположили, что Эрдоган, вероятно, перепутал 17 различных цветов, связанных с Целями устойчивого развития – и декорированием частей штаб-квартиры ООН, включая лестницы, для саммита, который состоялся в начале этой недели – с цветами радуги Прайда, связанными с правами ЛГБТК.