Эрдоган пожаловался на флаги "цветов ЛГБТ" в зале ООН
Президент Турции Реджеп Эрдоган пожаловался, что ему было неудобно находиться в зале ООН, где, по его словам, были "цвета ЛГБТ"
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Эрдоган хотел поговорить по этому поводу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Одна из проблем, которая меня больше всего беспокоит... это то, что, заходя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на лестнице и в других местах", - сказал он.
Некоторые дипломаты ООН предположили, что Эрдоган, вероятно, перепутал 17 различных цветов, связанных с Целями устойчивого развития – и декорированием частей штаб-квартиры ООН, включая лестницы, для саммита, который состоялся в начале этой недели – с цветами радуги Прайда, связанными с правами ЛГБТК.
- Напомним, что 22 сентября Эрдоган сказал , что не разделяет мнения о негативном отношении к лидеру террористического государства России Владимиру Путину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.53 Покупка 37.53Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное