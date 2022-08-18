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Эрдоган после встречи с Зеленским: "Уверен, что эта война окончится за столом переговоров"

18 августа, 2022 четверг
21:25
Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским и Генсекретарем ООН сказал, что война РФ в Украине должна завершиться за столом переговоров и добавил, что участники встречи разделяют его мнение

Об этом он рассказал на брифинге в эфире Еспресо.

"Я хочу подчеркнуть потребность международного сообщества в оживлении  дипломатического процесса. Я убежден, что война завершится за столом переговоров. Господин Зеленский и господин Гутерреш разделяют мою точку зрения", - сказал Эрдоган.

По его словам, можно рассматривать такие переговоры, основываясь на формате переговоров по экспорту зерна в Стамбуле.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией, которая сейчас сложилась на территории Запорожской АЭС. Конечно, мы не хотим пережить еще один Чернобыль. Турция, с одной стороны, сделает все возможное для того, чтобы закончить этот конфликт дипломатическим путем, а с другой мы всегда будем рядом с нашими украинскими друзьями", - добавил он.

  • В то же время Владимир Зеленский во время брифинга сказал, что переговоры с Россией будут возможны только при условии, если оккупанты покинут территорию Украины.

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