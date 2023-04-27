Эрдоган после вчерашнего ухудшения здоровья поговорил с Путиным об Украине и зерновом соглашении
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поговорил об Украине и зерновом соглашении
Об этом сообщили в Управлении по завязям Администрации президент Турции, пишет агентство Анадолу.
Президент Турции выразил благодарность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта атомной электростанции "Аккую", церемония завоза первого ядерного топлива, на которую проходит сегодня, 27 апреля.
В контексте войны РФ и Украины Эрдоган не исключил обсуждения новых инициатив с помощью рабочей группы, которую предлагается создать.
Российские государственные медиа добавляют, что два лидера обсуждали и перспективы зерновой сделки.
Также обсуждена ситуация в Сирии.
Сегодня, 27 апреля, президенты двух стран, кроме телефонного разговора, планировали провести совместное участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок номер один атомной электростанции "Аккую". Эрдоган присоединился к совместной церемонии с опозданием.
- Напомним, вчера, 26 апреля, Эрдогану стало плохо во время предвыборного прямого эфира. Его администрация упразднила все встречи в этот день. Некоторые СМИ, в том числе российские, утверждали, что у турецкого лидера инфаркт миокарда. Однако официального подтверждения этому пока нет. Парламентские и президентские выборы в Турции назначены на 14 мая.
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