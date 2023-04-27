Об этом сообщили в Управлении по завязям Администрации президент Турции, пишет агентство Анадолу.

Президент Турции выразил благодарность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта атомной электростанции "Аккую", церемония завоза первого ядерного топлива, на которую проходит сегодня, 27 апреля.

В контексте войны РФ и Украины Эрдоган не исключил обсуждения новых инициатив с помощью рабочей группы, которую предлагается создать.

Российские государственные медиа добавляют, что два лидера обсуждали и перспективы зерновой сделки.

Также обсуждена ситуация в Сирии.

Сегодня, 27 апреля, президенты двух стран, кроме телефонного разговора, планировали провести совместное участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок номер один атомной электростанции "Аккую". Эрдоган присоединился к совместной церемонии с опозданием.