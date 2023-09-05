Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на горизонте нет "никакой обнадеживающей перспективы мира" в войне России против Украины
Об этом он сказал журналистам после визита в Сочи и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает CNN Tukr.
По словам Эрдогана, позиция Турции в отношении войны в Украине однозначна — "с первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию".
"Мы прилагали огромные усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не подливали масла в огонь, мы пытались добиться, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, идущая уже 1,5 года война до сих пор продолжается. На горизонте нет никакой обнадеживающей перспективы мира" , – сказал турецкий президент.
Он отметил, что Турция также готова внести свой вклад в мирные переговоры и продолжит свою роль посредника "в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская АЭС".
Что известно о встречах Эрдогана и Путина
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.
9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".
18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.
20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв зернового соглашения может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.
29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.
31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили зерновое соглашение и пути достижения мира в Украине.
3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.
4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.
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