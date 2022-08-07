Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным отменил запланированную пресс-конференцию и ужин с российским диктатором
Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.
По информации издания, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после завершения встречи в Сочи намеревались дать большую совместную пресс-конференцию, которая в итоге вообще не состоялась. По данным газеты, от общения со СМИ отказались по инициативе турецкого президента.
Кроме этого, Эрдоган до минимума сократил фотосессию с Путиным – несколько снимков сделал только один фотограф. Лидер Турции почти сразу после четырехчасовых переговоров улетел из России и отказался от совместного ужина с Путиным, который предварительно был запланирован.
- 5 августа на переговорах в Сочи Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.
- 7 августа издание Financial Times сообщило, что Турция из-за неофициальных каналов получила предупреждение от Запада о негативных последствиях сближения с Россией для экономики.
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