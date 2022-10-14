Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на заявление Эрдогана.

"Для газового хаба будет определено наиболее благоприятное место. У Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних потребностей. А новый хаб будет нацелен на международные поставки", - сказал он.

По его словам, создание нового газового хаба в Турции взамен поврежденным "Северным потокам" уже поручили министерству энергетики и природных ресурсов Турции и соответствующим ведомствам с российской стороны. Они должны провести совместную работу и представить итоги, на основе которых "будут сделаны конкретные шаги".

По мнению Эрдогана, наиболее удобным местом для предложенного российским президентом Путиным нового газового хаба в Европу может стать регион Тракья на северо-западе Турции.

13 октября Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию. По его словам, транзит газа из "Северных потоков" можно переместить, создав самый большой хаб в Турции. Москва, по мнению Путина, может произвести поставки газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива.