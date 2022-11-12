Об этом сообщает Anadolu .

По словам Эрдогана, он намерен позвонить по телефону Путину и обсудить с ним пути диалога и дальнейшие шаги в направлении мира.

"Путин сообщил, что примет решение об участии в саммите G20 после оценки ситуации. Затем в Москве решили, что делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Если за эти два-три дня мне представится возможность диалога с российским лидером, то я буду обсуждать с ним пути диалога и дальнейшие шаги в направлении мира", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что одной только позиции Владимира Путина по этому вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в разговоре с Владимиром Зеленским.

11 ноября Эрдоган заявил, что делает все возможное, чтобы война в Украине завершилась мирным договором.

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