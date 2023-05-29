Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Победа Эрдогана важна для Украины. Стабилизация ситуации в Турции - это возможность продолжать предварительные наработки и смотреть в будущее. У нас есть общие договоренности, которые еще не были реализованы. Выборы в Турции поставили на паузу некоторые вопросы. Для Украины важно то, что президент является важным. Эрдоган понимает Украину и политически поддерживает ее", - подчеркнул Боднар.

По словам посла в Турции, Украина будет оставаться в фокусе внимания турецкой внешней политики.

"Состановление мира на принципах территориальной целостности Украины является приоритетом турецкой внешней политики. Для Украины крайне важно продолжать с Турцией политическое взаимодействие. Мы готовимся к тому, чтобы углубить сотрудничество в сферах, представляющих стратегический интерес, которые полезны для Украины и обороны", - добавил Боднар.