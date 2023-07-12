Эрдоган получил от Путина "некоторые предложения" по продлению "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от российского диктатора Владимир Путина предложения по продлению "зернового соглашения"
Об этом сообщает Anadolu .
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление зерновой инициативы, а от Владимира Путина ему поступили "некоторые предложения" по этому вопросу.
"Зеленский выступает за продолжение инициативы, и Путин сделал некоторые предложения. Учитывая их, мы работаем способом, ориентированным на решение вопроса", - рассказал Эрдоган.
Он также заверил, что Анкара стремится приблизить конец войны к Украине.
"Отрицательные последствия от продолжающегося уже 504-го дня между РФ и Украиной кровопролития испытывают весь мир. Это проявляется также на продовольственном рынке и с помощью рекордного уровня инфляции", - отметил президент Турции.
Он еще раз призвал Украину и РФ сесть за стол переговоров
"Победителей в войне не будет, равно как и проигравших в случае заключения мира. Мы выступаем за восстановление мира в регионе", - подчеркнул Эрдоган во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
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переподключение Россельхозбанка к SWIFT
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возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
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отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
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возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
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разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
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