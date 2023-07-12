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Эрдоган получил от Путина "некоторые предложения" по продлению "зернового соглашения"

12 июля, 2023 среда
18:24
Война с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от российского диктатора Владимир Путина предложения по продлению "зернового соглашения"

Об этом сообщает Anadolu .

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление зерновой инициативы, а от Владимира Путина ему поступили "некоторые предложения" по этому вопросу.

"Зеленский выступает за продолжение инициативы, и Путин сделал некоторые предложения. Учитывая их, мы работаем способом, ориентированным на решение вопроса", - рассказал Эрдоган.

Он также заверил, что Анкара стремится приблизить конец войны к Украине.

"Отрицательные последствия от продолжающегося уже 504-го дня между РФ и Украиной кровопролития испытывают весь мир. Это проявляется также на продовольственном рынке и с помощью рекордного уровня инфляции", - отметил президент Турции.

Он еще раз призвал Украину и РФ сесть за стол переговоров

"Победителей в войне не будет, равно как и проигравших в случае заключения мира. Мы выступаем за восстановление мира в регионе", - подчеркнул Эрдоган во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT

  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.

Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

Мир
Россия
Владимир Путин
Турция
Владимир Зеленский
зерно
Реджеп Эрдоган
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