Эрдоган полетит к Байдену договариваться о поставках самолетов F-16, - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в сентябре встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16
Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
По информации издания, Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Ожидается, что они обсудят поставки Турции американских истребителей F-16.
Источник утверждает, что Эрдоган хочет ускорить процесс поставки истребителей F-16. В этой связи Анкара требует передать этот вопрос на рассмотрение конгресса США.
14 июля палата представителей США поддержала ограничения по продаже Турции истребителей F-16. Турцию исключили из программы закупки этих истребителей из-за того, что Анкара покупала у России ракетные комплексы С-400.
- В апреле 2021 года Вашингтон ввел санкции против государственной оборонной структуры Турции.
- В октябре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США предложили Анкаре закупить истребители F-16.
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