Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

По информации издания, Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Ожидается, что они обсудят поставки Турции американских истребителей F-16.

Источник утверждает, что Эрдоган хочет ускорить процесс поставки истребителей F-16. В этой связи Анкара требует передать этот вопрос на рассмотрение конгресса США.

14 июля палата представителей США поддержала ограничения по продаже Турции истребителей F-16. Турцию исключили из программы закупки этих истребителей из-за того, что Анкара покупала у России ракетные комплексы С-400.

В апреле 2021 года Вашингтон ввел санкции против государственной оборонной структуры Турции.

В октябре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США предложили Анкаре закупить истребители F-16.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb