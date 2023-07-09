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"Эрдоган показал свое отношение к Путину": бывший военный прокурор Чумак об освобождении командиров из "Азовстали"

9 июля, 2023 воскресенье
10:38
Война с Россией

Бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак считает, что возвращение командиров из "Азовстали" показало, что Путина никто не воспринимает серьезно и не имеет страха перед РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что Эрдоган очень умный человек, умеющий очень удачно строить комбинации. Конечно, я могу ошибаться, однако на весь шантаж России относительно прекращения "зернового соглашения" у Эрдогана есть свои ответы. Вот такая история. И возвращение наших командиров из "Азовстали" является своеобразным показателем отношения Эрдогана к Путину. Или можно иначе сказать, что это стало результатом этой войны и отношения к силе, или слабости самого Путина", - пояснил Чумак.

Бывший военный прокурор отметил, что Эрдоган всегда работает для собственных интересов.

"Совершенно очевидно, что если бы существовал страх перед Россией или Путиным, то никто бы наших командиров не отдал бы. Сейчас уже никто Россию не боится. Эрдоган по-прежнему не проявлял слабости по отношению к РФ, а только работал на собственные интересы. А сейчас фактически состоялась соглашение между Украиной и Турцией, они возвращают нам наших героев, а четко будем стоять на продлении "зернового соглашения", - добавил он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.

  • Вместе с Зеленским в Украину вернулись находившиеся в Турции командиры из "Азовстали" после российского плена.

Украина
Россия
Турция
Владимир Зеленский
Реджеп Эрдоган
Военные новости
Азовсталь
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