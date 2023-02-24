Эрдоган поговорил с Зеленским: заявил о готовности приближать мир "на основе диалога и прекращения огня"

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на администрацию президента Турции.

Лидеры обеих стран обсудили последствия землетрясений в Турции. Также они обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Украине на фоне первой годовщины полномасштабного российского вторжения.

"Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе диалога и прекращении огня", - говорится в сообщении.