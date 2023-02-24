Эрдоган поговорил с Зеленским: заявил о готовности приближать мир "на основе диалога и прекращения огня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на администрацию президента Турции.
Лидеры обеих стран обсудили последствия землетрясений в Турции. Также они обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Украине на фоне первой годовщины полномасштабного российского вторжения.
"Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе диалога и прекращении огня", - говорится в сообщении.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 25 января провел первое в этом году заседание совбеза страны, во время которого обсуждали завершение войны в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное