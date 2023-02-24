Эрдоган поговорил с Путиным о войне РФ с Украиной и "установлении справедливого мира"

Об этом информирует Anadolu .

Эрдоган и Путин обсудили землетрясения в Турции и полномасштабную войну России против Украины.

В ходе разговора Эрдоган отметил, что "справедливый мир" должен быть установлен без дальнейших человеческих потерь и разрушений в полномасштабной войне. Также президент Турции заявил, что искренне хочет, чтобы соглашение, ранее достигнутое в Стамбуле, было возобновлено. По его словам, Турция готова содействовать этому всеми возможными способами.