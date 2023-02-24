Эрдоган поговорил с Путиным о войне РФ с Украиной и "установлении справедливого мира"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 февраля, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Об этом информирует Anadolu .
Эрдоган и Путин обсудили землетрясения в Турции и полномасштабную войну России против Украины.
В ходе разговора Эрдоган отметил, что "справедливый мир" должен быть установлен без дальнейших человеческих потерь и разрушений в полномасштабной войне. Также президент Турции заявил, что искренне хочет, чтобы соглашение, ранее достигнутое в Стамбуле, было возобновлено. По его словам, Турция готова содействовать этому всеми возможными способами.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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