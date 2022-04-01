Эрдоган поговорил с Путиным о переговорах Украины и России в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
В разговоре Эрдоган отметил важность сохранения благоразумия в позиции сторон и продолжения диалога, сообщает издание Hurriyet.
Президенты двух стран обсудили итоги недавних переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле. Эрдоган заявил Путину, что положительная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций "внушает надежду на мир".
- Напомним, 1 апреля утром Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: уговаривать "сделать шаг" вместе с Зеленским для решения проблем Крыма и ОРДЛО.
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