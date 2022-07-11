Эрдоган поговорил с Путиным о коридорах для экспорта украинского зерна по Черному морю
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Общались о создании безопасных коридоров для экспорта украинского зерна
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на администрацию турецкого президента.
Отмечается, что Эрдоган и Путин говорили о создании коридоров для перевозки украинского зерна по Черному морю, поскольку, по мнению Турции, сейчас самое время решать эту проблему.
Кроме того, Эрдоган также заявил, что войну между РФ и Украиной нужно решить на переговорах.
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