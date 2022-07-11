Об этом сообщает Бабель со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Отмечается, что Эрдоган и Путин говорили о создании коридоров для перевозки украинского зерна по Черному морю, поскольку, по мнению Турции, сейчас самое время решать эту проблему.



Кроме того, Эрдоган также заявил, что войну между РФ и Украиной нужно решить на переговорах.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb