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Эрдоган поговорил с Путиным и выдвинул требование по Сирии

11 декабря, 2022 воскресенье
14:28
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным потребовал выполнения договоренностей 2019 года по Сирии

Об этом сообщает Anadolu .

По информации управления по связям администрации президента Турции, Эрдоган и Путин пообщались по телефону.

Турецкий лидер подчеркнул, что отряды народной самообороны Курдистана продолжают деятельность на севере Сирии. Он отметил необходимость очистки от них территории более 30 км у границ Турции в соответствии с достигнутыми в Сочи в 2019 году договоренностями.

Эрдоган также выразил надежду на скорейшее прекращение войны России против Украины.

Кроме этого, он коснулся реализации "зернового соглашения" и заявил, что благодаря его реализации из Украины было вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Эрдоган выразил надежду, что "зерновым коридором" наряду с продовольствием будут экспортироваться и другие виды продукции.

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Россия
Сирия
Владимир Путин
Турция
зерно
война с Россией
Реджеп Эрдоган
курды
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