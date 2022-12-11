Эрдоган поговорил с Путиным и выдвинул требование по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным потребовал выполнения договоренностей 2019 года по Сирии
Об этом сообщает Anadolu .
По информации управления по связям администрации президента Турции, Эрдоган и Путин пообщались по телефону.
Турецкий лидер подчеркнул, что отряды народной самообороны Курдистана продолжают деятельность на севере Сирии. Он отметил необходимость очистки от них территории более 30 км у границ Турции в соответствии с достигнутыми в Сочи в 2019 году договоренностями.
Эрдоган также выразил надежду на скорейшее прекращение войны России против Украины.
Кроме этого, он коснулся реализации "зернового соглашения" и заявил, что благодаря его реализации из Украины было вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Эрдоган выразил надежду, что "зерновым коридором" наряду с продовольствием будут экспортироваться и другие виды продукции.
- 27 ноября спикер президента РФ Дмитрий Песков признал , что между Москвой и Анкарой существуют разногласия по Сирии.
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