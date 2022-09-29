Об этом сообщает агентство "Анадолу", со ссылкой на заявление управления по коммуникациям президента Турции.

Пресс-служба президента Турции отмечает, что лидеры в ходе разговора обсудили актуальные темы, связанные с российско-украинской войной.

В ходе разговора президент Эрдоган выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными, над которым они работали долгое время, и действием Стамбульского зернового соглашения, которое было достигнуто при поддержке ООН.

Напомнив, что продление действия механизма вывоза зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам, президент Эрдоган заявил, что они продолжают работать над бесперебойным экспортом российских удобрений и зерновых.

Президент Эрдоган сказал, что необходимы шаги по снижению напряженности для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий.

Эрдоган подчеркнул, что от России ожидаются положительные шаги для облегчения этого процесса, особенно в вопросе присоединения некоторых регионов Украины к России.

Призвав президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган отметил, что Турция готова сыграть роль в этом процессе.

Отметим, что перед звонком Путину Эрдоган накануне провел разговор с президентом Украины Зеленским.

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