Об этом сообщает агентство DPA.

"Если будет Божья воля... мы выполним свою часть", – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, начнет ли турецкий парламент на следующей неделе обсуждение ратификации расширения НАТО.

"Мы встретимся с президентом (Финляндии Саули Нийнисте – ред.) в пятницу... и тогда сделаем все, что необходимо", – добавил Эрдоган, имея в виду запланированный на 17 марта визит финского президента в Турцию.

Офис Нийнисте заявил 15 марта, что президент планирует отправиться на юго-восток Турции, пострадавшего от землетрясения, 16 марта и провести переговоры с Эрдоганом в Стамбуле на следующий день. Визит будет сосредоточен на двусторонних отношениях между двумя странами и вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в офисе Нийнисте в среду. Также присутствует министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон надеется на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае.

Об этом он сказал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Укринформ.

"Мы надеемся на скорую ратификацию (протокола о вступлении в НАТО – ред.) после выборов в Турции, – сказал Кристерссон.

По его словам, в последние недели поступают сигналы о том, что Турция готова ратифицировать решение о вступлении Финляндии, но не Швеции. "Мы готовы к такой ситуации", - сказал шведский премьер-министр, отметив при этом, что две страны хотели двигаться синхронно.

"Все страны принимают суверенные решения по ратификации. Мы уважаем это", - сказал Кристерссон, заметив, что в ходе трехсторонних переговоров между Швецией, Финляндией и Турцией был достигнут хороший прогресс.