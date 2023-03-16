Разширение НАТО: Эрдоган подтвердил ратификацию для Финляндии, в Швеции предполагают вероятность такого решения после выборов в Турции
Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" относительно вступления Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеция – вероятно после выборов в Турции
Об этом сообщает агентство DPA.
"Если будет Божья воля... мы выполним свою часть", – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, начнет ли турецкий парламент на следующей неделе обсуждение ратификации расширения НАТО.
"Мы встретимся с президентом (Финляндии Саули Нийнисте – ред.) в пятницу... и тогда сделаем все, что необходимо", – добавил Эрдоган, имея в виду запланированный на 17 марта визит финского президента в Турцию.
Офис Нийнисте заявил 15 марта, что президент планирует отправиться на юго-восток Турции, пострадавшего от землетрясения, 16 марта и провести переговоры с Эрдоганом в Стамбуле на следующий день. Визит будет сосредоточен на двусторонних отношениях между двумя странами и вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в офисе Нийнисте в среду. Также присутствует министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон надеется на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае.
Об этом он сказал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Укринформ.
"Мы надеемся на скорую ратификацию (протокола о вступлении в НАТО – ред.) после выборов в Турции, – сказал Кристерссон.
По его словам, в последние недели поступают сигналы о том, что Турция готова ратифицировать решение о вступлении Финляндии, но не Швеции. "Мы готовы к такой ситуации", - сказал шведский премьер-министр, отметив при этом, что две страны хотели двигаться синхронно.
"Все страны принимают суверенные решения по ратификации. Мы уважаем это", - сказал Кристерссон, заметив, что в ходе трехсторонних переговоров между Швецией, Финляндией и Турцией был достигнут хороший прогресс.
- Финляндия и Швеция подали заявку на членство в военном альянсе около 10 месяцев назад. За исключением Венгрии и Турции, все 30 членов НАТО с тех пор ратифицировали протоколы об их присоединении. Анкара блокирует присоединение, ссылаясь на то, что считает недостаточной борьбу с терроризмом среди претендентов на вступление в НАТО. По некоторым сообщениям, Турция предпочитает сначала разрешить Финляндии присоединиться к НАТО, а затем решить вопрос и со Швецией. К такому развитию событий готова и Финляндия.
- Президент Финляндии Саули Нииностио верит , что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
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