Эрдоган подтвердил готовность выступить посредником между Украиной и РФ "в любом формате"
8 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны. Он заявил о готовности к "любому формату"
Об этом пишет Анадолу.
"С согласия сторон мы можем внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, который может оказаться в виде посредничества или в любом другом формате", - отметил Эрдоган.
По его словам, Турция следит за происходящим в Украине и на ее границах.
"Мы надеемся, что напряжение не будет нарастать и дальше", - подчеркнул он.
- Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.
- МИД РФ отклонил предложение Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в урегулировании войны между Украиной и Россией.
- 3 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции, где обсудили, в частности, Украину.
- Эрдоган предложил Владимиру Путину посредничество в переговорах Украины и РФ.
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