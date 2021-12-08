Эрдоган подтвердил готовность выступить посредником между Украиной и РФ "в любом формате"

Об этом пишет Анадолу.



"С согласия сторон мы можем внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, который может оказаться в виде посредничества или в любом другом формате", - отметил Эрдоган.



По его словам, Турция следит за происходящим в Украине и на ее границах.



"Мы надеемся, что напряжение не будет нарастать и дальше", - подчеркнул он.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.

МИД РФ отклонил предложение Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в урегулировании войны между Украиной и Россией.

3 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции, где обсудили, в частности, Украину.

Эрдоган предложил Владимиру Путину посредничество в переговорах Украины и РФ.

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