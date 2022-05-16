Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом сообщает Reuters .

Эрдоган назвал Швецию "рассадником" террористических организаций и добавил, что в парламенте государства есть террористы.

"Ни одна из этих стран не имеет четкого отношения к террористической организации. Как мы можем им доверять?" - сказал президент.

По его словам, НАТО станет "местом, где сосредоточены представители террористических организаций", если Швеция и Финляндия присоединятся.

Речь идет о Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической, и последователях писателя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попыток государственного переворота в 2016 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса. Турция выступила против их вступления в НАТО из-за убежища для курдов.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.