Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс
Об этом сообщает Reuters .
Эрдоган назвал Швецию "рассадником" террористических организаций и добавил, что в парламенте государства есть террористы.
"Ни одна из этих стран не имеет четкого отношения к террористической организации. Как мы можем им доверять?" - сказал президент.
По его словам, НАТО станет "местом, где сосредоточены представители террористических организаций", если Швеция и Финляндия присоединятся.
Речь идет о Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической, и последователях писателя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попыток государственного переворота в 2016 году.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса. Турция выступила против их вступления в НАТО из-за убежища для курдов.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
- 16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.
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