Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции

Об этом сообщает Anadolu .

Указ Эрдогана был опубликован в субботу в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

Согласно документу, новый экспортный бренд Турции, который должен обеспечить узнаваемость известных турецких брендов и продукции за рубежом, теперь является Türkiye (Турция).

В тексте указа отмечается, что решение об изменении бренда страны отражает богатую культуру и наследие страны и призвано подтвердить добросовестность турецкого производителя как надежного поставщика качественной продукции.

Экспортная продукция будет поставляться под единственным брендом Made in Türkiye.

В то же время, во всех официальных документах страны вместо названий Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый термин Turkiye.

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