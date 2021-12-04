Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции
Президент Турции подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye
Об этом сообщает Anadolu .
Указ Эрдогана был опубликован в субботу в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.
Согласно документу, новый экспортный бренд Турции, который должен обеспечить узнаваемость известных турецких брендов и продукции за рубежом, теперь является Türkiye (Турция).
В тексте указа отмечается, что решение об изменении бренда страны отражает богатую культуру и наследие страны и призвано подтвердить добросовестность турецкого производителя как надежного поставщика качественной продукции.
Экспортная продукция будет поставляться под единственным брендом Made in Türkiye.
В то же время, во всех официальных документах страны вместо названий Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый термин Turkiye.
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