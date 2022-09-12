Об этом сообщает Hurriyet .

Встреча Эрдогана и Путина намечена на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая состоится 15-16 сентября в узбекском Самарканде.

"Эрдоган передаст Путину, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения войны по дипломатическому пути и повторит свое предложение о встрече президента РФ с Владимиром Зеленским в Турции", - говорится в публикации.

Ожидается, что еще одним важным пунктом переговоров Эрдогана и Путина станет функционирование "зернового коридора", по которому вывозится зерно из заблокированных РФ украинских портов и вопрос Сирии.

В саммите в Самарканде примут участие лидеры Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Узбекистана, Монголии, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин.

10 сентября стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин отправится в Самарканд , где 15-16 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb