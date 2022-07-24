Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я долго проработал в структурах, связанных с протоколами президента. И эта встреча между Эрдоганом и Путиным свидетельствует о снижении статуса Путина перед турецким президентом. Протокол очень четко регулирует выходы на такую встречу. Выработаны даже сигналы между протокольными службами президентов по которым руководители должны выходить на такую встречу. Поскольку Эрдоган после получения сигнала по протоколу позволил себе остановиться и сделать вид , будто он с кем-то разговаривает, это свидетельствует именно о таком отношении Эрдогана к Путину. Это такое особое замечание. И это делает не протокол, не служба охраны, а это делает сам президент", - объяснил генерал.

Альнур Мусаев заметил, что есть главы государств, способные на самостоятельные отклонения от протокола. Такою способностью обладают британский премьер Джонсон, Эрдоган, Трамп, которые могут позволить такие неординарные вещи, но это и неординарные личности.

"Путин также стремится быть неординарным, но он "человек в футляре", который неспособен на открытое выражение своей собственной сущности. А то, что Путин именно "человек в футляре", показывает его длинный биографический путь. Он, конечно, может шутить во время речей, но они не открывают его сущности", - заметил Мусаев.

Ранее генерал Альнур Мусаев отметил, что Путину одна дорога – в бездну, он бросит всю Россию в топку войны

Также генерал, эксруководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев считает, что российский генералитет не способен устранить Путина физическим путем.

Кроме того, генерал Альнур Мусаев выразил мнение, что угроза покушения на Зеленского будет усиливаться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb