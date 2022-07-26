Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в августе российский город Сочи, чтобы встретиться там с российским лидером Владимиром Путиным
Об этом сообщает Европейская Правда.
Стало известно, что поездка будет однодневной и пройдет 5 августа. В то же время канцелярия президента Турции подробности визита не уточнила.
В последний раз президенты виделись во время трехсторонней встречи с иранским лидером Эбрагимом Раиси в Тегеране в середине июля.
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