Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи

Об этом сообщает Европейская Правда.

Стало известно, что поездка будет однодневной и пройдет 5 августа. В то же время канцелярия президента Турции подробности визита не уточнила.

В последний раз президенты виделись во время трехсторонней встречи с иранским лидером Эбрагимом Раиси в Тегеране в середине июля.