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Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским по прекращению огня

31 мартa, 2022 четверг
15:18
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения войны в Украине

Об этом сообщает Daily Sabah .

"Я полон решимости вести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским как только я вернусь", - заявил Эрдоган.

По его словам, целью Турции является как можно быстрее собрать двух президентов вместе.

"Надеюсь, что мы достигнем исторической встречи, собрав их вместе. В этом контексте мы готовы провести встречу на уровне глав государств. Но пока очень важно обеспечить временное прекращение огня", - подчеркнул Эрдоган.


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Турция
война с Россией
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