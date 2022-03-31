Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским по прекращению огня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения войны в Украине
Об этом сообщает Daily Sabah .
"Я полон решимости вести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским как только я вернусь", - заявил Эрдоган.
По его словам, целью Турции является как можно быстрее собрать двух президентов вместе.
"Надеюсь, что мы достигнем исторической встречи, собрав их вместе. В этом контексте мы готовы провести встречу на уровне глав государств. Но пока очень важно обеспечить временное прекращение огня", - подчеркнул Эрдоган.
- Напомним, в Турции заявили, что новые переговоры Украины и РФ на уровне глав МИД могут пройти через неделю-две .
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