Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским по прекращению огня

Об этом сообщает Daily Sabah .



"Я полон решимости вести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским как только я вернусь", - заявил Эрдоган.



По его словам, целью Турции является как можно быстрее собрать двух президентов вместе.



"Надеюсь, что мы достигнем исторической встречи, собрав их вместе. В этом контексте мы готовы провести встречу на уровне глав государств. Но пока очень важно обеспечить временное прекращение огня", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, в Турции заявили, что новые переговоры Украины и РФ на уровне глав МИД могут пройти через неделю-две .