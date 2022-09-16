Эрдоган планирует попросить у Путина скидку на газ – Bloomberg
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует попросить у Путина 25% скидки на газ и оплачивать часть счетов в лирах
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к более тесным финансовым связям с РФ, пытаясь стабилизировать экономику накануне выборов 2023 года.
Эрдоган планирует просить у президента России Путина скидки в цене за газ и оплату в лирах за импорт энергоносителей.
В этом году счета Турции за газ превысят $50 млрд, а РФ - крупнейший поставщик топлива.
"Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25% скидки на природный газ и договоренности, что Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах, заявили высокопоставленные турецкие чиновники, непосредственно знакомые с этим вопросом", - сообщили источники Bloomberg.
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