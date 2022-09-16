Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к более тесным финансовым связям с РФ, пытаясь стабилизировать экономику накануне выборов 2023 года.

Эрдоган планирует просить у президента России Путина скидки в цене за газ и оплату в лирах за импорт энергоносителей.

В этом году счета Турции за газ превысят $50 млрд, а РФ - крупнейший поставщик топлива.

"Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25% скидки на природный газ и договоренности, что Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах, заявили высокопоставленные турецкие чиновники, непосредственно знакомые с этим вопросом", - сообщили источники Bloomberg.

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток" якобы из-за неисправности.

В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.

5 сентября представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России.

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