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Эрдоган планирует пообщаться по телефону с Путиным и Зеленским в среду, 4 января

3 января, 2023 вторник
21:02
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует завтра провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским – Владимиром Путиным

Об этом информирует турецкая ежедневная газета Hurriyet со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калину.

Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 4 января, проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским коллегой Владимиром Путиным.

Спикер президента Ибрагим Калин не сообщил деталей и темы переговоров.

Напомним, 11 декабря 2022 года Эрдоган общался с Путиным и Зеленским. Тогда президент Украины обсудил с турецким коллегой возможное расширение "зернового коридора". А в разговоре с российским диктатором Эрдоган потребовал выполнения договоренностей 2019 года по Сирии.

  • В МИД Австрии считают "интересной" предложенную Украиной формулу мира и призывают к переговорам.
  • Кроме того, 3 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Турция
война с Россией
Реджеп Эрдоган
Владимир Зеленский
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