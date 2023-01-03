Эрдоган планирует пообщаться по телефону с Путиным и Зеленским в среду, 4 января
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует завтра провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским – Владимиром Путиным
Об этом информирует турецкая ежедневная газета Hurriyet со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калину.
Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 4 января, проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским коллегой Владимиром Путиным.
Спикер президента Ибрагим Калин не сообщил деталей и темы переговоров.
Напомним, 11 декабря 2022 года Эрдоган общался с Путиным и Зеленским. Тогда президент Украины обсудил с турецким коллегой возможное расширение "зернового коридора". А в разговоре с российским диктатором Эрдоган потребовал выполнения договоренностей 2019 года по Сирии.
- В МИД Австрии считают "интересной" предложенную Украиной формулу мира и призывают к переговорам.
- Кроме того, 3 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.
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