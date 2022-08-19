Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на агентство Anadolu.

В ходе трехсторонней встречи во Львове лидер Турции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия немедленно разминировала район АЭС.

Кроме того, Эрдоган выразил озабоченность обстрелами Запорожской АЭС и сказал, что "мы не хотим пережить новый Чернобыль".

Эрдоган также напомнил о готовности Турции организовать у себя встречу президентов РФ и Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb