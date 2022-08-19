Эрдоган планирует обсудить вопросы ЗАЭС с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что обсудит вопросы Запорожской АЭС с президентом РФ Путиным
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на агентство Anadolu.
В ходе трехсторонней встречи во Львове лидер Турции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия немедленно разминировала район АЭС.
Кроме того, Эрдоган выразил озабоченность обстрелами Запорожской АЭС и сказал, что "мы не хотим пережить новый Чернобыль".
Эрдоган также напомнил о готовности Турции организовать у себя встречу президентов РФ и Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное