Эрдоган отреагировал на заявление РФ о выходе из "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по экспорту зерна из украинских портов, несмотря на заявление России о выходе из соглашения
Об этом сообщает Anadolu .
По его словам, Турция продолжит усилия по экспорту украинского зерна, несмотря на позицию РФ.
"Несмотря на то, что Россия действует нерешительно, мы будем продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что благодаря "зерновому соглашению" удалось уменьшить продовольственный кризис в мире.
"Мы обеспечили относительное уменьшение продовольственного кризиса, предложив миру 9,3 млн тонн украинской пшеницы", - отметил Эрдоган.
- 29 октября Россия объявила о "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре
- Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное