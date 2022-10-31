Эрдоган отреагировал на заявление РФ о выходе из "зернового соглашения"

Об этом сообщает Anadolu .

По его словам, Турция продолжит усилия по экспорту украинского зерна, несмотря на позицию РФ.

"Несмотря на то, что Россия действует нерешительно, мы будем продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что благодаря "зерновому соглашению" удалось уменьшить продовольственный кризис в мире.

"Мы обеспечили относительное уменьшение продовольственного кризиса, предложив миру 9,3 млн тонн украинской пшеницы", - отметил Эрдоган.

29 октября Россия объявила о "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре

Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb