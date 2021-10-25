Эрдоган отказался от намерения выгнать 10 послов западных государств
Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения объявить послов 10 западных государств персонами нон грата
Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции в Анкаре вечером в понедельник, 25 октября, сообщает DW .
"Главы диппредставительств "отступили" и "будут осторожны в заявлениях", - заявил он.
Он добавил, что прежние заявления послов были направлены "против Турции и ее суверенитета", и заверил, что в планы Анкары не входило разжигание кризиса.
Ранее в тот же день посольства десяти западных государств распространили заявление, в котором указали, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, не намерены вмешиваться во внутренние дела Турции.
- 23 октября Эрдоган пригрозил объявить персонами нон грата послов Германии, Франции, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, США, Канады и Новой Зеландии, которые призвали Турцию освободить помещенного в тюрьму турецкого бизнесмена, основателя культурного фонда империи Кавалу.
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