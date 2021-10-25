Эрдоган отказался от намерения выгнать 10 послов западных государств

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции в Анкаре вечером в понедельник, 25 октября, сообщает DW .



"Главы диппредставительств "отступили" и "будут осторожны в заявлениях", - заявил он.



Он добавил, что прежние заявления послов были направлены "против Турции и ее суверенитета", и заверил, что в планы Анкары не входило разжигание кризиса.



Ранее в тот же день посольства десяти западных государств распространили заявление, в котором указали, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, не намерены вмешиваться во внутренние дела Турции.

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