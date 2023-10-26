Эрдоган: от выбора к выбору
Как бы ни пытался Эрдоган маневрировать между Востоком и Западом, но выбирать иногда приходится
Эрдоган таки подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и тем самым подтвердил, что Турция тяжело, но выбирает Запад. И вовсе не против того, чтобы инфраструктура НАТО и дальше приближалась к российским границам...
Подпись Эрдогана – это не процедурный шаг, а стратегический выбор.
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Этот выбор хоть немного упрощает ситуацию на Ближнем Востоке. Ведь даже несмотря на то, что Эрдоган заявил о необходимости создания государства Палестина в границах 1967 года и телефонном разговоре с лидером Хамас, Эрдоган теперь не решится на прямое противостояние со странами Запада, и в рядах НАТО не будет раскола, а это мог бы быть самый ужасный сценарий войны в Израиле.
Очевидно, на Ближнем Востоке Эрдоган будет продолжать маневрировать, выполнять различные посреднические функции и оттягивать время, когда снова придется какой-то стратегический выбор.
Об авторе. Сергей Таран, политолог
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