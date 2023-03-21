Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Эрдоган баллотируется как единственный кандидат от "Республиканского альянса" - соответствующее заявление подали в Высший избирательный совет правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения (MHP).

Окончательный список кандидатов в президенты Турции будет оглашен 31 марта.

Выборы в Турции назначены на 14 мая.

Ранее турецкое агентство ORC Araştirma обнародовало результаты мартовского опроса, согласно которым за кандидата в президенты от объединенной оппозиции Турции Кемаля Килидароглу проголосовали бы 56,8% избирателей, а за Эрдогана - 43,2%.