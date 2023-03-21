Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства
Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.
Эрдоган баллотируется как единственный кандидат от "Республиканского альянса" - соответствующее заявление подали в Высший избирательный совет правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения (MHP).
Окончательный список кандидатов в президенты Турции будет оглашен 31 марта.
Выборы в Турции назначены на 14 мая.
Ранее турецкое агентство ORC Araştirma обнародовало результаты мартовского опроса, согласно которым за кандидата в президенты от объединенной оппозиции Турции Кемаля Килидароглу проголосовали бы 56,8% избирателей, а за Эрдогана - 43,2%.
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