Эрдоган объявил 6 провинций Турции зоной стихийного бедствия

Об этом сообщает TRT World.

В список зон стихийного бедствия внесены провинции Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Стамбул. Президент Турции пообещал сделать все необходимое для восстановления пострадавших районов.

Пожары бушуют в шести турецких провинциях: помимо вышеперечисленных районов очаги возгорания остаются в провинции Кайсери.

29 июля стало известно, что из-за пожаров в провинциях на побережье Средиземного моря Турции власти страны вынуждены были эвакуировать жителей 34-х сел .

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