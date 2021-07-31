Эрдоган объявил 6 провинций Турции зоной стихийного бедствия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров провинции зоной стихийного бедствия
Об этом сообщает TRT World.
В список зон стихийного бедствия внесены провинции Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Стамбул. Президент Турции пообещал сделать все необходимое для восстановления пострадавших районов.
Пожары бушуют в шести турецких провинциях: помимо вышеперечисленных районов очаги возгорания остаются в провинции Кайсери.
- 29 июля стало известно, что из-за пожаров в провинциях на побережье Средиземного моря Турции власти страны вынуждены были эвакуировать жителей 34-х сел .
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