Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине, - Reuters
6 марта президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону российско-украинскую войну
Об этом пишет Reuters.
"В воскресенье (6 марта, – ред.) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине", – говорится в сообщении.
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