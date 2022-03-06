Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине, - Reuters

Об этом пишет Reuters.



"В воскресенье (6 марта, – ред.) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине", – говорится в сообщении.

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