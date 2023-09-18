Эрдоган обратился в Маску с просьбой построить в Турции завод Тесла

Об этом сообщает Reuters .

В сообщении говорится, что 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с просьбой к генеральному директору Тесла Илону Маску построить завод Тесла в Турции.

Эрдоган находится в США для участия в 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тесла и посольство Турции в Вашингтоне не сразу ответили на запросы комментариев.

Отмечается, что разговор Эрдогана с Маском произошел во время встречи в Турецком доме, небоскребе у ООН в Нью-Йорке.