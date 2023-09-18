Эрдоган обратился в Маску с просьбой построить в Турции завод Тесла
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября обратился с просьбой к генеральному директору Тесла Илона Маска построить завод Тесла в Турции
Об этом сообщает Reuters .
В сообщении говорится, что 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с просьбой к генеральному директору Тесла Илону Маску построить завод Тесла в Турции.
Эрдоган находится в США для участия в 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тесла и посольство Турции в Вашингтоне не сразу ответили на запросы комментариев.
Отмечается, что разговор Эрдогана с Маском произошел во время встречи в Турецком доме, небоскребе у ООН в Нью-Йорке.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский миллиардер Илон Маск планировали встретиться в Турции, где будут обсуждать сотрудничество по ряду вопросов: от космических технологий до аккумуляторов для электромобилей.
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