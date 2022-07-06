Об этом сообщает Укринформ.

Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Италии Марио Драги.

"Мы будем пытаться добиться результата в течение недели - 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

"Черноморский зерновой коридор имеет особо большое значение. Важны подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", — сказал Эрдоган.

5 июля стало известно, что Львовскую область планируют соединить евроколеей с Польшей, чтобы экспортировать зерно в порты в Гданьске.

5 июля журналисты-расследователи по проекту "Схемы" сообщили, что данные спутников подтверждают, что Россия вывозит ворованное украинское зерно в Турцию.

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