Эрдоган обещает достичь соглашения о "зерновых коридорах" через 7-10 дней
Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН
Об этом сообщает Укринформ.
Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Италии Марио Драги.
"Мы будем пытаться добиться результата в течение недели - 10 дней, интенсифицировав наши переговоры", — сказал Эрдоган.
По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.
"Черноморский зерновой коридор имеет особо большое значение. Важны подходы со стороны обоих лидеров: и господина Путина, и господина Зеленского. Мы продолжаем наши переговоры", — сказал Эрдоган.
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