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Эрдоган неожиданно рассказал, где продолжит карьеру Роналду

26 декабря, 2022 понедельник
08:54
Спорт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Об этом сообщает Onedio.

Во время встречи со студентами Эрдоган поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022 и заявил, что, по его информации, Роналду продолжит выступления в Саудовской Аравии.

"Поставить такого футболиста как Роналду, на второй тайм, 15 минут, полчаса, значит навредить психологии и отобрать всю энергию. Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию согласно информации, которую я получил", - сказал Эрдоган.

Роналду в матчах плей-офф ЧМ-2022 выходил только на замену, а сборная Португалии проиграла в четвертьфинале Марокко (0:1).

37-летний португалец ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По данным СМИ, он стремился продолжить карьеру в европейском клубе, но так и не дождался предложения, потому и согласился на предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за МЮ 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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Криштиану Роналду
чемпионат мира-2022
Реджеп Эрдоган
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