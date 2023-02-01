Эрдоган назвал условие для ратификации вступления Швеции в НАТО: этого не произойдет, пока возможны акции сожжения Корана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана
Об этом президент Турции заявил на встрече с парламентской фракцией своей партии, сообщает Anadolu.
Реджеп Эрдоган сказал: "Пока в Швеции будут санкционировать акции, подобные сожжению священной для нас книги - Корана, мы не скажем "да" заявке Стокгольма на вступление в Альянс".
Президент также отметил, что позиция Турции по вступлению в Альянс Финляндии остается положительной:
"Мы внимательно следим за развитием событий со вступлением в НАТО. Наше мнение по Финляндии - положительное, но не по Швеции", - заявил он.
- Во время протестов в Швеции 21 января политик Расмус Палудан сжег Коран , однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today. Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается "каждую пятницу" курить Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.
- 28 января министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана , который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.
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