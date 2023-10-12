Эрдоган назвал удары Израиля по сектору Газа бойней и раскритиковал США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоагн назвал бомбардировку Израилем сектора Газа бойней и раскритиковал США из-за их позиции по конфликту
Об этом сообщает Anadolu .
По словам Эрдогана, любые войны должны вестись по определенным законам.
"Бойни в Газе не может быть никакого оправдания. Отключение электричества, воды, отсутствие топлива и продовольствия для 2 миллионов жителей Газы является антигуманным и противоречит правилам ведения войны. Это противоречит общей декларации прав человека. Где же Запад? Какие шаги они предприняли? Никаких! ", - возмутился Эрдоган.
Также президент Турции раскритиковал США из-за позиции конфликта в Израиле.
"Что больше подойдет такой стране, как Америка? Это страна, которая стремится к установлению мира или подливает бензин в огонь?", - спросил Эрдоган.
События в Израиле
7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа.
Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.
По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бенни Ганц объявили о формировании чрезвычайного правительства для борьбы с ХАМАС
12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Тель-Авив и встретился с Беньямином Нетаньяху.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное