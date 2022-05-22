Эрдоган назвал Столтенбергу условия, при которых Турция разблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они учтут интересы национальной безопасности его страны
Об этом говорится на официальном сайте президента Турции .
Турецкий лидер изложил свою позицию во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, Анкара негативно отнесется к членству этих стран в НАТО", - говорится в сообщении.
В то же время Эрдоган заверил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и подчеркнул, что вопрос о членстве Швеции и Финляндии заключается в "отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции".
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16 мая Эрдоган заявил, что не поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.
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18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
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