Об этом говорится на официальном сайте президента Турции .

Турецкий лидер изложил свою позицию во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, Анкара негативно отнесется к членству этих стран в НАТО", - говорится в сообщении.

В то же время Эрдоган заверил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и подчеркнул, что вопрос о членстве Швеции и Финляндии заключается в "отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции".

16 мая Эрдоган заявил, что не поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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