Об этом Эрдоган рассказал журналистам в Анкаре перед вылета на саммит тюркских стран в Узбекистане, информирует Anadolu.

"Решение России по Херсону является положительным, важным решением", - сказал Эрдоган.

Эрдоган в контексте отступления россиян заявил о высоком уровне доверия с президентом России Путиным и пообещал продолжить посреднические усилия в российско-украинских переговорах.

Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Байден высказал предположение, что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США. А само решение – свидетельство того факта, что у них, у российской армии, большие проблемы.

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