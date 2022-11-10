Эрдоган назвал решение России отвести войска из Херсона "положительным и важным"
Президент Турции заявил в четверг, что решение России вывести свои войска из Херсонской области на юге Украины было "положительным и важным"
Об этом Эрдоган рассказал журналистам в Анкаре перед вылета на саммит тюркских стран в Узбекистане, информирует Anadolu.
"Решение России по Херсону является положительным, важным решением", - сказал Эрдоган.
Эрдоган в контексте отступления россиян заявил о высоком уровне доверия с президентом России Путиным и пообещал продолжить посреднические усилия в российско-украинских переговорах.
- Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- Байден высказал предположение, что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США. А само решение – свидетельство того факта, что у них, у российской армии, большие проблемы.
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