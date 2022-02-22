Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Эрдоган назвал неприемлемым признание Путиным "Л/ДНР"

Эрдоган назвал неприемлемым признание Путиным "Л/ДНР"

22 февраля, 2022 вторник
12:24
Мир Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР"

Об этом он заявил в интервью CNN Turk .

Президент Турции подчеркнул, что решение РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским договоренностям.

"Это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым. Мы снова призываем стороны уважать здравый смысл и международное право", - подчеркнул Эрдоган.

По словам президента, Турция создает меры предосторожности в случае полномасштабной войны Украины и России и продолжает работать над ними.

Эрдоган также одобрительно относится к предложению Киева о проведении переговоров о мире в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция.

"Если такое предложение найдет область применения, мы, конечно, будем включены в такое предложение. Я уже говорил об этом раньше. По моему мнению, так оно и должно быть. Это предложение господина Зеленского является положительным подходом", - сказал он.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Турция
война с Россией
"ЛНР"
"ДНР"
Читайте также:
Валерій Залужний
19 февраля, 2022 суббота
Автобусы и поезда с сиротами и пенсионерами, которых оккупанты вывозят из ОРДЛО, в опасности, - главнокомандующий ВСУ Залужный
Річард Бренсон
20 февраля, 2022 воскресенье
Российское вторжение разорвет Будапештский меморандум в клочья: миллиардер Бренсон призвал мир поддержать Украину
20 февраля, 2022 воскресенье
Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.61
    Покупка 28.61
    Продажа 29.23
  • EUR
    Покупка 32.32
    Продажа 33.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 февраля
13:33
В Японии назвали неприемлемым признание Россией ОРДЛО и заявили о подготовке санкций
13:25
Обновлено
В результате обстрела в Счастье загорелся трансформатор, свет снова исчез
13:21
Эксклюзив
путлер
Виталий Портников: Он будет воевать
13:15
Сертификация газопровода "Северный поток-2" будет остановлена, - Шольц
13:11
СБУ предотвратила теракты в четырех церквях УПЦ Московского патриархата в Харькове
13:07
сепарюга
Оккупанты с начала суток 17 раз срывали "тишину" на Донбассе, повреждены дома мирных жителей, линии электроснабжения и магазин
12:54
airBaltic
AirBaltic приостанавливает ночные полеты в Украине до конца февраля
12:52
Виктор Ляшко
Смертность от COVID-19 в Украине уменьшилась в четыре раза, - Минздрав
12:45
Польща - Словакия
Сборная Польши требует перенести из Москвы матч плей-офф ЧМ-2022 против России
12:41
PR
диски
Тормозные диски для авто: анализ предложений и правильная покупка
12:37
Зеленский
Признание Россией "ЛДНР" - это юридическая основа для дальнейшей агрессии, - Зеленский
12:35
Дума
Госдума РФ проголосовала за ратификацию соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ЛДНР"
12:29
Зеленский
Военное положение в Украине будет в случае широкой эскалации со стороны РФ, - Зеленский
12:14
Зеленский
Зеленский: Украина проработает вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
12:08
Вживую
Последние "гастроли" Путина. Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко
12:06
Хоккеиста сборной Украины дисквалифицировали на год за проявление расизма
12:05
"Впереди тяжелые испытания, но нас непременно ждет победа": Резников обратился к военным с призывом защищать Украину
11:59
Колумбия декриминализировала аборты в течение первых 24 недель беременности
11:47
РПГ-26
В центре Киева неизвестные выстрелили в здание из РПГ-26: повреждены окна и фасад помещения
11:46
Украина - сильная, ее воля будет существовать вечно, - Владимир Кличко отреагировал на признание Россией "Л/ДНР"
11:41
Кулеба
"Время наступило": Кулеба призвал Запад наложить санкции в РФ
11:38
Порошенко
Порошенко призвал ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях
11:23
Инфографика
рубль
Индексы и рубль на финансовом рынке РФ продолжают падать после признания Россией "Л/ДНР"
11:23
Виталий Кличко
Украинцы сами должны решать, как должна развиваться их страна, - Кличко о решении РФ признать "Л/ДНР"
11:22
ЕБРР
Россию могут исключить из ЕБРР по признанию "Л/ДНР"
11:18
Грузия рекомендовала сотрудникам своего посольства в Украине эвакуировать семьи из Киева
11:02
После миллионов лет эволюции интеллекта у нас ровно столько, чтобы быть удивительно тупыми, - легенда английского футбола о признании Россией "Л/ДНР"
11:01
Порошенко
Заблуждается сейчас тот, кто думает, что Путин остановится – Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
11:01
ТКГ
Украинская делегация в ТКГ осудила признание Россией "Л/ДНР" и анонсировала консультации с ОБСЕ и странами Нормандской четверки
10:58
В Китае выразили обеспокоенность из-за ухудшения ситуации в Украине и призывают к дипломатии
10:33
Этой радостью вы похоронили свое будущее: Спортсменка из Луганска обратились к жителям ОРДЛО после признания "Л/ДНР" Россией
10:29
Николай Княжицкий
"Манияк-диктатор с ядерной кнопкой, для которого ничего не стоит жизнь собственных граждан": Княжицкий о подписании Путиным указа о признании "Л/ДНР"
10:28
Обновлено
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников заявил, что РФ планирует признать "Л/ДНР" в пределах областей, в комитете Госдумы по международным делам опровергли это
10:25
Казахстан не намерен направлять "миротворцев" ОДКБ в ОРДЛО
10:08
Австралия временно закрыла посольство во Львове и призвала своих граждан покинуть Украину
10:08
Алексей Резников
"Кремль признал свою агрессию против Украины": Резников призвал мир отреагировать на признание Россией "Л/ДНР"
09:43
Грузия осудила решение РФ признать "Л/ДНР", а Франция планирует наложить на Россию санкции
09:31
Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба
09:31
Фьюри объявил о поединке с тяжеловесом, который сорвал его супербой с Усиком
09:01
У России могут отобрать финал Лиги чемпионов, - Mirror
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV