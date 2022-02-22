Эрдоган назвал неприемлемым признание Путиным "Л/ДНР"

Об этом он заявил в интервью CNN Turk .



Президент Турции подчеркнул, что решение РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским договоренностям.



"Это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым. Мы снова призываем стороны уважать здравый смысл и международное право", - подчеркнул Эрдоган.



По словам президента, Турция создает меры предосторожности в случае полномасштабной войны Украины и России и продолжает работать над ними.



Эрдоган также одобрительно относится к предложению Киева о проведении переговоров о мире в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция.



"Если такое предложение найдет область применения, мы, конечно, будем включены в такое предложение. Я уже говорил об этом раньше. По моему мнению, так оно и должно быть. Это предложение господина Зеленского является положительным подходом", - сказал он.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb