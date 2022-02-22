Эрдоган назвал неприемлемым признание Путиным "Л/ДНР"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР"
Об этом он заявил в интервью CNN Turk .
Президент Турции подчеркнул, что решение РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским договоренностям.
"Это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым. Мы снова призываем стороны уважать здравый смысл и международное право", - подчеркнул Эрдоган.
По словам президента, Турция создает меры предосторожности в случае полномасштабной войны Украины и России и продолжает работать над ними.
Эрдоган также одобрительно относится к предложению Киева о проведении переговоров о мире в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция.
"Если такое предложение найдет область применения, мы, конечно, будем включены в такое предложение. Я уже говорил об этом раньше. По моему мнению, так оно и должно быть. Это предложение господина Зеленского является положительным подходом", - сказал он.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР". Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ
- Украина созывает Совбез ООН по признанию Россией "Л/ДНР".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.61
Покупка 28.61Продажа 29.23
-
EUR
Покупка 32.32Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное