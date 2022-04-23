Эрдоган назвал кратчайший путь к прекращению войны России против Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины
Об этом сообщает Anadolu .
Президент Турции 22 апреля во время телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стамбульский переговорный процесс остается кратчайшим путем к прекращению войны России против Украины.
По словам Эрдогана, Анкара поддерживает контакты с Киевом и Москвой по поводу формирования гуманитарных коридоров в Украине.
Президент Турции призвал к продолжению консультаций по шагам, которые помогут положить конец войне и минимизировать ее глобальные последствия.
- 19 апреля Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция приложит усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира.
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