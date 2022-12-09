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Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским мировой продовольственный кризис

9 декабря, 2022 пятница
12:53
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным

Об этом он сказал на открытии Всемирного форума TRT 2022 года.

Предметом разговора станет мировой продовольственный кризис.

"Прекращение поставок важнейших продуктов, особенно зерна, из Украины и России из-за войны войны повлекло за собой глобальный продовольственный кризис, который затронул все страны от Европы до Африки", - сказал Эрдоган.

"Чтобы разрешить этот кризис, я, надеюсь, поговорю с Путиным в воскресенье. Также у меня будет разговор с Зеленским. Вместе с этими переговорами мы хотим еще больше укрепить этот "зерновой коридор", - добавил он.

  • "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
  • Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
  • 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн. тонн украинской агропродукции.

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Владимир Зеленский
Реджеп Эрдоган
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