Эрдоган на Крымской платформе: Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины
Об этом он заявил на втором саммите Крымской платформы 23 августа.
"Мы считаем, что война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. Мы имеем существенные достижения в этом вопросе. В частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение", - подчеркнул Эрдоган.
По его словам, сохранение темпа, превращения этого процесса в длительный результат зависит от действий сторон на пути к миру.
"Мы преисполнены решимости в продолжении наших усилий, способствуя и выступая посредником, не уставая в процессе восстановления и установления мира", - заверил президент Турции.
Эрдоган отметил, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украину.
"Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержки территориальной целостности Украины, ее суверенитета, политической системы", - отметил он.
Эрдоган также заявил, что Крым – это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины. Президент Турции добавил, что крымские татары – это граждане Украины, и Крым должен развиваться в их интересах.
- Во время саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года президент Польши Анджей Дуда отметил, что многие европейские страны были согласны вести бизнес с Россией уже после оккупации Крыма.
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