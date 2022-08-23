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Эрдоган на Крымской платформе: Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности Украины

23 августа, 2022 вторник
19:45
Мир Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины

Об этом он заявил на втором саммите Крымской платформы 23 августа.

"Мы считаем, что война, которая продолжается с 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. Мы имеем существенные достижения в этом вопросе. В частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, сохранение темпа, превращения этого процесса в длительный результат зависит от действий сторон на пути к миру.

"Мы преисполнены решимости в продолжении наших усилий, способствуя и выступая посредником, не уставая в процессе восстановления и установления мира", - заверил президент Турции.

Эрдоган отметил, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украину.

"Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержки территориальной целостности Украины, ее суверенитета, политической системы", - отметил он.

Эрдоган также заявил, что Крым – это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины. Президент Турции добавил, что крымские татары – это граждане Украины, и Крым должен развиваться в их интересах.

  • Во время саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года президент Польши Анджей Дуда отметил, что многие европейские страны были согласны вести бизнес с Россией уже после оккупации Крыма.

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Украина
Россия
Крым
Турция
война с Россией
Реджеп Эрдоган
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