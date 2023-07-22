Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Эрдоган действует в своих интересах, не в путинских. Зерновое соглашение давало до 25% прибыли Турции за обеспечение транзита зерна в страны Африки, Азии, которые в нем нуждаются. Турция нуждается в этих средствах, у нее непростая экономическая ситуация. Эрдоган является сторонником продления соглашения и активно призывает Москву вернуться к договоренностям соглашения вместе с ООН. Другое дело, что Эрдоган может оперировать какими-то вопросами смягчения санкций ООН. Но относительно вопросов военных, политических Эрдоган не будет вести никаких политических переговоров, потому что это зона ответственности Украины, и Украина на такое не пойдет", - подчеркнул Фейгин.

По его словам, Турция может сопровождать морским флотом, судами грузы, идущие из портов Одессы и Николаева.

"Это крайняя ситуация, потому что может быть способной вызвать обострение. Поскольку столкновение произойдет с военными судами Турции, которая является страной НАТО, то понятно, к чему это может привести. Эрдоган будет настаивать на уступках для Кремля и будет договариваться о каких-то других уступках, которые не касаются Украины. Москва требует намного большего, и публично всего не озвучивает. Москва обожает договоренности: вы нам - мы вам", - отметил Фейгин.

Российский оппозиционер также добавил, что Кремль все время будет требовать гарантий в лице Эрдогана, ООН, Запада, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.

"Это вы будете требовать перемирия и мирных переговоров. Именно на это хотел разменять зерновое соглашение Путин, но это ему не удалось, этого не произошло. Однако он таких планов не оставил. Если невозможно так решить проблему, то хотя бы решить безопасность Крымского моста, объектов в Крыму и запретить Украине их обстреливать. Это Путин постарается решить. Что касается самого Эрдогана, он также имеет рычаги влияния на Москву. Он может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных», - отметил Фейгин.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.