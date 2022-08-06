Об этом Эрдоган заявил во время общения с журналистами в самолете по возвращении из Сочи, сообщают российские СМИ.

"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать диалог с нашим черноморским соседом Россией во всех отраслях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "несмотря на трудности на местах, твердо уверен, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров".

Эрдоган не в первый раз предлагает организовать переговоры Путина и Зеленского в Турции.

29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.

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