Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война РФ против Украины будет урегулирована за столом переговоров
Об этом Эрдоган заявил во время общения с журналистами в самолете по возвращении из Сочи, сообщают российские СМИ.
"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать диалог с нашим черноморским соседом Россией во всех отраслях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что "несмотря на трудности на местах, твердо уверен, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров".
Эрдоган не в первый раз предлагает организовать переговоры Путина и Зеленского в Турции.
- 29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.
- 5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.
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