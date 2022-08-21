Об этом сообщает Welt am Sonntag .

По данным источников немецкого издания в Европейской службе внешних дел и среди дипломатов ЕС, есть признаки того, что Эрдоган собирается провести выборы досрочно. Об этом говорит всплеск активной деятельности турецкого президента в международной политике. В частности, его посредничество между Западом и Россией во время войны РФ против Украины, активизация на сирийском направлении и возобновление турецкой программы по добыче газа в Средиземном море.

Источники считают, что все это призвано показать силу Эрдогана перед стартом предвыборной кампании. Также они указывают, что возможное улучшение общественных настроений после кратковременного восстановления экономики летом президент Турции может рассматривать как причину провести выборы, пока ситуация остается благоприятной.

Годовая инфляция в Турции по итогам июля 2022 г. выросла до 79,6% – максимального показателя с 1998 года. Это последствия очередного витка валютного и экономического кризиса, в котором страна уже несколько лет.

Одной из ее причин аналитики называют политику Эрдогана относительно начавшейся в 2018 году снижения процентных ставок для ускорения экономического роста. Оно было сделано вопреки позиции Нацбанка и привело к падению курса лиры до рекордно низкого уровня и росту расходов в условиях зависимости от импорта материалов и энергоносителей.

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